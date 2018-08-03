«Принес разруху Украине»: Азаров рассказал, как «Атлантический совет» США повлиял на жизнь страны

Киев, 3 августа. В США есть организация, которая рекомендовала в свое время проведение в Украине «радикальных экономических реформ» при бывшем президенте Леониде Кучме, рассказал экс-премьер страны Николай Азаров.

Об этом украинский политик написал в Facebook. По его словам, организация называется «Атлантический совет» (Atlantic Council). Как уточнил Азаров, он знает ее более 20 лет, особую силу она приобрела при работе в Киеве бывшего главы государства Виктора Ющенко. Азаров добавил, что результаты работы американский специалистов сейчас ощущают все украинцы.

Он подчеркнул, что недавно совет порадовал очередными рекомендациями. Азаров отметил, что по словам «экспертов», в советское время украинцы жили лучше словаков, поляков, прибалтов и так далее, а сейчас стали самыми нищими в Европе. При этом «Атлантический совет» винит в этом президентов Украины, которые занимались отражением угрозы, якобы исходящей от России, а не экономикой государства.

Главным виновником американцы назвали Виктора Януковича, ««некомпетентность» которого «достигла пика». Азаров опроверг эти данные, добавив, что «врут и не краснеют». По его данным, к 2013 году ВВП Украины вырос до 200 миллиардов долларов средняя зарплата увеличилась до 450 долларов, пенсия – до 200 долларов. При этом покупательная способность украинцев была намного выше, чем в России, Болгарии и других странах.

По мнению Азарова, «Атлантический совет» этого не заметил, так как надо было оправдать государственный переворот, а теперь он рекомендует Киеву найти нового лидера для реформ.

«Вам не набили «оскомину» эти рекомендации? Опять рост цен, тарифов, ликвидация предприятий, словом, проведение такого курса, который уже принес разруху Украине», — резюмировал политик.

Ранее Азаров показал, как США на самом деле «переживают» за экономику Украины. На своей странице в Facebook Азаров напомнил, что Вашингтон с 22 апреля отменил для Украины беспошлинный ввоз на 155 видов товаров. Читатели блога Азарова разделили его мнение. «А чего можно ожидать от таких «друзей»?», — пишет в комментариях Алла Вайнерман.