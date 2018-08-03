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«В Крыму мы встретили довольных жизнью людей»: глава чешской делегации рассказал о посещении полуострова
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    «В Крыму мы встретили довольных жизнью людей»: глава чешской делегации рассказал о посещении полуострова

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    «В Крыму мы встретили довольных жизнью людей»: глава чешской делегации рассказал о посещении полуострова

    Прага, 3 августа. Во время пребывания в Крыму члены чешской делегации увидели живущих насыщенной, интересной жизнью людей, заявил по возвращении из Симферополя, депутат Европарламента Яромир Когличек. Политик возглавлял чешскую делегацию. По его словам, ситуация в Крыму никак не соотносится с теми рассказами СМИ и заявлениями западных политиков, большинство из которых полуостров не посещали.

    Как пишет РИА Новости, он уточнил, что чешская делегация в Крыму побеседовала с политиками, общественными активистами, а также с простым населением. Все они, добавил Когличек, заняты активной и созидательной жизнью и довольны ею.

    Ранее чешские политики и активисты рассказали, что им понравилось в Крыму. Когличек заявил, что полуостров очень активно развивается. Он оценил строительство новой крымской инфраструктуры для жизни и отдыха.

    «В Крыму мы встретили довольных жизнью людей»: глава чешской делегации рассказал о посещении полуострова

    Автор: Алия Садыкова
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