«В Крыму мы встретили довольных жизнью людей»: глава чешской делегации рассказал о посещении полуострова

Прага, 3 августа. Во время пребывания в Крыму члены чешской делегации увидели живущих насыщенной, интересной жизнью людей, заявил по возвращении из Симферополя, депутат Европарламента Яромир Когличек. Политик возглавлял чешскую делегацию. По его словам, ситуация в Крыму никак не соотносится с теми рассказами СМИ и заявлениями западных политиков, большинство из которых полуостров не посещали.

Как пишет РИА Новости, он уточнил, что чешская делегация в Крыму побеседовала с политиками, общественными активистами, а также с простым населением. Все они, добавил Когличек, заняты активной и созидательной жизнью и довольны ею.

Ранее чешские политики и активисты рассказали, что им понравилось в Крыму. Когличек заявил, что полуостров очень активно развивается. Он оценил строительство новой крымской инфраструктуры для жизни и отдыха.