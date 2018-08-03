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Папа Римский будет лоббировать отмену смертной казни во всем мире
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    Папа Римский будет лоббировать отмену смертной казни во всем мире

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    Папа Римский будет лоббировать отмену смертной казни во всем мире

    Лондон, 3 августа. Ватикан больше не считает смертную казнь приемлемым наказанием и будет лоббировать ее отмену во всем мире, сообщает The Times.

    Ранее Папа Римский Франциск выступал с осуждением смертной казни, в том числе перед Конгрессом США. Теперь он изменил официальную доктрину католической церкви, провозгласив способность пенитенциарной системы защитить общество от опасных преступников и «не окончательно лишить виновных возможности искупления».

     «Следовательно, церковь учит [что] смертная казнь неприемлема, поскольку она является атакой на неприкосновенность и достоинство человека, и она [католическая церковь] решительно выступает за ее отмену во всем мире», — заключает Папа Римский.

    Решение Франциска стимулировало кампанию по борьбе со смертной казнью в США, где католицизм исповедует половина судей Верховного суда, 18 губернаторов и 70 миллионов граждан. Кроме того, позиция Ватикана будет важна для 53-х стран, где смертная казнь по-прежнему считается законной.

    Ведущая компанию против смертной казни в США католическая монахиня Хелен Прежан надеется, что новая доктрина Ватикана поможет спасти от смертной казни признанного виновным в двойном убийстве Кэри Дин Мура, который провел в камере смертников 31 год. Его казнь должна состояться в Небраске 14 августа.

    Ранее прошение о смягчении наказания для Мура отклонил губернатор штата, католик Пит Рикетт. Теперь у противников смертной казни появилась новая надежда.

    «У нас есть Верховный суд, в котором большинство составляют католики, и многие католические губернаторы, поэтому мы надеемся, что они очень серьезно воспримут изменение Папы Римского в Католическом Катехизисе», — заявил представитель сестры Хелен Гриффин Харди.

    Автор: Виктор Мальцев
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