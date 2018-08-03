Папа Римский будет лоббировать отмену смертной казни во всем мире

Лондон, 3 августа. Ватикан больше не считает смертную казнь приемлемым наказанием и будет лоббировать ее отмену во всем мире, сообщает The Times.

Ранее Папа Римский Франциск выступал с осуждением смертной казни, в том числе перед Конгрессом США. Теперь он изменил официальную доктрину католической церкви, провозгласив способность пенитенциарной системы защитить общество от опасных преступников и «не окончательно лишить виновных возможности искупления».

«Следовательно, церковь учит [что] смертная казнь неприемлема, поскольку она является атакой на неприкосновенность и достоинство человека, и она [католическая церковь] решительно выступает за ее отмену во всем мире», — заключает Папа Римский.

Решение Франциска стимулировало кампанию по борьбе со смертной казнью в США, где католицизм исповедует половина судей Верховного суда, 18 губернаторов и 70 миллионов граждан. Кроме того, позиция Ватикана будет важна для 53-х стран, где смертная казнь по-прежнему считается законной.

Ведущая компанию против смертной казни в США католическая монахиня Хелен Прежан надеется, что новая доктрина Ватикана поможет спасти от смертной казни признанного виновным в двойном убийстве Кэри Дин Мура, который провел в камере смертников 31 год. Его казнь должна состояться в Небраске 14 августа.

Ранее прошение о смягчении наказания для Мура отклонил губернатор штата, католик Пит Рикетт. Теперь у противников смертной казни появилась новая надежда.