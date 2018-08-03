Адвокат Агаларова заявил, что певец отказывается давать показания в США

Москва, 3 августа. Адвокат российского певца Эмина Агаларова Скотт Балбер заявил, что артист отказывается давать показания в США.

По словам юриста российского певца, стороны общаются на эту тему на протяжении нескольких месяцев, однако так и не смогли придти к какому-то удовлетворяющему для всех результату.

«По какой-то причине команда Мюллера не хочет ехать в Москву, а мои ребята не горят энтузиазмом по поводу поездки сюда», — уточнил Скотт Балбер.

Как напоминает «Газета.ru», западные СМИ распространили информацию о том, что специальный прокурор США Роберт Мюллер желает допросить певца Агаларова по делу о так называемом «вмешательстве» России в американские выборы 2016-го года.

Сообщается, что Агаларов якобы помог организовать встречу сына президента США Дональда Трампа — младшего с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в 2016 году.

Добавим, что с мая прошлого года продолжается история с якобы «вмешательством» РФ в последние президентские выборы США. И сам Белый дом, и Кремль опровергают утверждения о попытках повлиять на ход голосования.