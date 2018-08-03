Сирия: 48 стран примут участие в Международной ярмарке в Дамаске

Дамаск, 3 августа. В 60-ю юбилейной Международной ярмарке в Дамаске примут участие, как минимум, 48 государств.

Об этом сообщила помощник министра экономического развития и международных отношений Сирии Рания Аль-Ахмед, добавив, что таким образом страны-участницы признают инвестиционные перспективы крупнейшей ярмарки в регионе.

Аль-Ахмед заявила, что в Дамаске состоялись встречи представителей Министерства экономики с послами и торговыми атташе, а также отметила вклад сирийских посольств в продвижение выставки за рубежом.

По мнению Аль-Ахмад, для достижения положительных результатов участникам необходимо выполнить ряд требований, а именно принять законы, стимулирующие инвестиции.

Как напоминает агентство SANA, во время последней Международной ярмарки в столице Сирии, которая проходила после пяти лет перерыва, приняли участие представители 43 государств.