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Сирия: 48 стран примут участие в Международной ярмарке в Дамаске
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    Сирия: 48 стран примут участие в Международной ярмарке в Дамаске

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    Сирия: 48 стран примут участие в Международной ярмарке в Дамаске

    Дамаск, 3 августа. В 60-ю юбилейной Международной ярмарке в Дамаске примут участие, как минимум, 48 государств. 

    Об этом сообщила помощник министра экономического развития и международных отношений Сирии Рания Аль-Ахмед, добавив, что таким образом страны-участницы признают инвестиционные перспективы крупнейшей ярмарки в регионе.

    Аль-Ахмед заявила, что в Дамаске состоялись встречи представителей Министерства экономики с послами и торговыми атташе, а также отметила вклад сирийских посольств в продвижение выставки за рубежом.

    По мнению Аль-Ахмад, для достижения положительных результатов участникам необходимо выполнить ряд требований, а именно принять законы, стимулирующие инвестиции.

    Как напоминает агентство SANA, во время последней Международной ярмарки в столице Сирии, которая проходила после пяти лет перерыва, приняли участие представители 43 государств.

    Автор: Константин Терехов
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