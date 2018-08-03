Сирия: государственный флаг поднят в городе Нава на западе провинции Даръа

Дамаск, 3 августа. В городе Нава, что на западе провинции Даръа, был поднят государственный флаг Сирии.

Как передает агентство Fars News Agency, это важное событие, символизирующее мир, поддержали жители населенного пункта, которые в большом количестве вышли на центральную площадь.

Таким образом дождавшиеся мира граждане выразили благодарность сирийским правительственным войскам, которые освободили город от террористов в прошлом месяце.

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Добавим, что накануне стало известно, что Дамаск вернул контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра. В ходе операции САА при поддержке ВКС РФ на этой территории полностью ликвидировали бандоформирования.