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Сирия: государственный флаг поднят в городе Нава на западе провинции Даръа
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    Сирия: государственный флаг поднят в городе Нава на западе провинции Даръа

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    Сирия: государственный флаг поднят в городе Нава на западе провинции Даръа

    Дамаск, 3 августа. В городе Нава, что на западе провинции Даръа, был поднят государственный флаг Сирии.

    Как передает агентство Fars News Agency, это важное событие, символизирующее мир, поддержали жители населенного пункта, которые в большом количестве вышли на центральную площадь.

    Таким образом дождавшиеся мира граждане выразили благодарность сирийским правительственным войскам, которые освободили город от террористов в прошлом месяце.

    Добавим, что накануне стало известно, что Дамаск вернул контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра. В ходе операции САА при поддержке ВКС РФ на этой территории полностью ликвидировали бандоформирования.

    Автор: Константин Терехов
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