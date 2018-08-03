Сирия: САА установила контроль над всеми постами вдоль границы с Иорданией

Дамаск, 3 августа. Сирийская Арабская Армия установила контроль над всеми пограничными постами вдоль границы с Иорданией.

Как сообщает агентство Muraselon, теперь вся границ Сирии и Иордании на протяжении всех 370 километров полностью безопасна и контролируется официальными правительственными войсками.

Сирийские власти теперь прорабатывают возможность вновь открыть международную автомагистраль, связывающую Сирию с Иорданией, которая была закрыта с началом военных действий.

Министр транспорта Сирии Али Хаммуд в интервью агентству Reuters заявил, что власти в Дамаске еще не получили ни одного запроса от Иордании о возобновлении автомобильного сообщения.