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Сирия: САА установила контроль над всеми постами вдоль границы с Иорданией
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    Сирия: САА установила контроль над всеми постами вдоль границы с Иорданией

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    Сирия: САА установила контроль над всеми постами вдоль границы с Иорданией

    Дамаск, 3 августа. Сирийская Арабская Армия установила контроль над всеми пограничными постами вдоль границы с Иорданией.

    Как сообщает агентство Muraselon, теперь вся границ Сирии и Иордании на протяжении всех 370 километров полностью безопасна и контролируется официальными правительственными войсками. 

    Сирийские власти теперь прорабатывают возможность вновь открыть международную автомагистраль, связывающую Сирию с Иорданией, которая была закрыта с началом военных действий.

    Министр транспорта Сирии  Али Хаммуд в интервью агентству Reuters заявил, что власти  в Дамаске еще не получили ни одного запроса от Иордании о возобновлении автомобильного сообщения.

    «Однако дорога готова к функционированию, и, соответственно, мы изучаем вопрос о возобновлении пересечения», — резюмировал Али Хаммуд.

    Автор: Константин Терехов
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