В «Хитроу» перехватили груз с деталями для иранских крылатых ракет – СМИ

Лондон, 3 августа. Сотрудники британской пограничной службы в аэропорту «Хитроу» пресекли возможную попытку вывезти в Иран детали для крылатых ракет, сообщает The Times.

По данным издания, небольшие резиновые изделия обнаружили сотрудники британской пограничной службы во время обычного осмотра груза. Детали могут использовать для производства уплотнений в боеголовках крылатых ракет. Отправитель обозначил их как оборудование для иранской нефтяной промышленности.

Груз был перехвачен в начале текущего года. Заместитель директора аэропорта Хитроу Моник Гайнер отметила, что детали могут использоваться в оборудовании нефтеперерабатывающих заводов и при производстве боеголовок.

«Это составные части. Они выглядят как детали для нефтеперерабатывающего завода, но здесь не все сходится. Они могут использоваться в нефтепереработке, но их также можно использовать для боеголовок и тому подобного», — прокомментировала ситуацию Гайнер.

В настоящее время правоохранительные органы Великобритании ведут расследование, но обвинения отправителям пока не предъявлены. В пограничной службе также не уточнили, арестованы ли ответственные за отправку запрещенного груза.

Ранее Великобритания и ряд других стран ввели санкции, запрещающие продажу и перевозку в Иран изделий и технологий, которые могут использоваться для производства ракет. За нарушение запрета виновникам могут назначить наказание в виде крупного штрафа или реального тюремного срока.