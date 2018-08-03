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Белград прокомментировал слова албанского министра о границе с Косово
Весь мир
Белград прокомментировал слова албанского министра о границе с Косово
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    Белград прокомментировал слова албанского министра о границе с Косово

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    Белград прокомментировал слова албанского министра о границе с Косово

    Белград, 3 августа. Руководство Сербии жестко прокомментировало слова министра Албании о границе с Косово.

    Напомним, что накануне министр по делам диаспоры Албании Пандели Майко в ходе визита в самопровозглашенную республику заявил, что «Албания и самопровозглашенное Косово отменяют границу».

    «Речь идет о свободном передвижении людей и товаров между двумя нашими странами начиная с 1 января 2019 года», — написал позднее на своей страничке в социальной сети Facebook албанский министр.

    Несмотря на то, что заявления албанского чиновника не носили официальный характер, их уже успели прокомментировать в Белграде, напомнив, что Косово входит в состав Сербии.

    «У Косово и Албании нет никакой границы, есть граница между Сербией и Албанией, протяженностью 111 километров», — говорится в заявлении директора канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича.

    Как напоминает «Ридус», косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран и ряд других государств.

    Автор: Константин Терехов
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