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Трамп сказал, что сумел наладить отношения с Путиным
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    Трамп сказал, что сумел наладить отношения с Путиным

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    Трамп сказал, что сумел наладить отношения с Путиным

    Вашингтон, 3 августа. Президент США Дональд Трамп сказал, что сумел наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    Заявление на тему хозяин Белого дома сделал во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании, вспоминая о встрече с президентом России во время саммита в Хельсинки.

    «Мы хорошо поладили. Между прочим, это хорошо, а не плохо, это очень хорошо», — акцентировал внимание на этом факте Трамп.

    Кроме того, американский президент, продолжая тему, добавил, что Россия очень недовольна тем, что он выиграл выборы в 2016-м году, намекая таким образом, что никакого «вмешательства» Кремля в дела США не было.

    Также, пишет URA.RU, продолжая выступать перед сторонниками, Дональд Трамп подверг критике американские СМИ, которые, по его мнению, ожидали на встрече в Финляндии «боксерского поединка», а не дипломатии.

    Трамп сказал, что сумел наладить отношения с Путиным

    Как напоминает «Ридус», переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в Хельсинки 16 июля. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году.

    Автор: Константин Терехов
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