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Сирия: миссия ООН вышла к подножью Голанских высот через САР впервые с 2011 года
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    Сирия: миссия ООН вышла к подножью Голанских высот через САР впервые с 2011 года

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    Сирия: миссия ООН вышла к подножью Голанских высот через САР впервые с 2011 года

    Дамаск, 3 августа. Российская военная полиция обеспечила проход колонны миссии ООН к подножью Голанских высот по территории Сирии впервые за время вооруженного конфликта в стране. Об этом сообщил командующий группировкой вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    «Сегодня произошло очень большое событие — впервые с начала конфликта в Сирии миссия ООН смогла выйти по трассе М-7 к посту ООН в районе разрушенной Эль-Кунейтры, то есть они смогли выйти с территории Сирии к местам, которые контролируются израильской армией», — цитирует генерал-лейтенанта РИА Новости.

    Кураленко отметил, что миссия ООН не могла работать в Сирии и получить через нее доступ к лагерю беженцев на израильской территории во время вооруженного конфликта в республике. Для инспектирования этого района миссия ООН выезжала на территорию Ливана.

    В настоящее время представители организации инспектируют посты ООН и планируют начать их восстановление. Генерал-лейтенант подчеркнул, что российская военная полиция оказывает содействие миссии ООН. По словам Кураленко, такое взаимодействие показывает, что РФ соблюдает решения ООН и поддерживает мир во всех регионах, где находятся представители организации.

    Автор: Виктор Мальцев
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