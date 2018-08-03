Макрон и Мэй проведут переговоры в Форте Брегансон

Париж, 3 августа. В летней резиденции президентов Франции в Форте Брегансон состоится встреча Эммануэля Макрона и премьера Британии Терезы Мэй.

Как пишет The Times, Мэй будет по приезду надеяться на теплый прием во внушительной, но несколько тесной резиденции, где французский лидер планирует провести следующие две недели.

Этикет, вероятно, потребует, чтобы британский премьер похвалила французского президента на его средиземноморской резиденции. Меж тем государственная дача никогда не был любима теми, кто там останавливается.

Так, президент де Голь не любил это место, хотя провел там только одну ночь, после чего сказал, что кровать в его комнате была слишком маленькой. Кроме того в Форте Брегансон слишком много комаров.

Франсуа Миттеран провел переговоры тут с канцлером Германии Гельмутом Колем в 1985 году. Бывал в форте и Жак Ширак, однако после визитов экс-президент говорил, что ему тут скучно и беспокойно.

Николя Саркози приезжал в Форт Брегансон только один раз, предпочитая в дальнейшем отдыхать на побережье Ривьеры. Провел тут свои первые каникулы в качестве президента и Француа Олланд.