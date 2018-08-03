В центре Красноярска горит склад

Красноярск, 3 августа. В Красноярске произошел крупный пожар в складских помещениях, площадь горения составила тысячу квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар начался в 6.48 по местному времени (3.48 по Москве) в 145-м доме по улице Брянской. По данным СМИ, в здании арендуют помещения 12 организаций, в нем размещены склады и офисы.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. К тушению привлекли 46 специалистов и 15 единиц техники. Сообщений о погибших и пострадавших нет. По данным СМИ, над пожаром поднимается столб густого черного дыма, который виден из любого района города.