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В центре Красноярска горит склад
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    В центре Красноярска горит склад

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    В центре Красноярска горит склад

    Красноярск, 3 августа. В Красноярске произошел крупный пожар в складских помещениях, площадь горения составила тысячу квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

    Пожар начался в 6.48 по местному времени (3.48 по Москве) в 145-м доме по улице Брянской. По данным СМИ, в здании арендуют помещения 12 организаций, в нем размещены склады и офисы.

    Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. К тушению привлекли 46 специалистов и 15 единиц техники. Сообщений о погибших и пострадавших нет. По данным СМИ, над пожаром поднимается столб густого черного дыма, который виден из любого района города.

    Автор: Виктор Мальцев
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