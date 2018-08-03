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Спецпрокурор США хочет допросить певца Агаларова по делу о «вмешательстве» РФ в выборы
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    Спецпрокурор США хочет допросить певца Агаларова по делу о «вмешательстве» РФ в выборы

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    Спецпрокурор США хочет допросить певца Агаларова по делу о «вмешательстве» РФ в выборы

    Вашингтон, 3 августа. Специальный прокурор США намерен допросить певца Эмина Агаларова по делу о якобы «вмешательстве» России в американские выборы. 

    Информацию об этом распространили сразу несколько американских СМИ, которые пишут, что как будто Агаларов в свое время был организатором встречи Дональда Трампа — младшего с юристом из России Натальей Весельницкой.

    Отмечается, что в настоящее время идут переговоры между специальным прокурором и представителями певца. Обсуждается возможное место для допроса, а также удобное для исполнителя время.

    Как напоминает URA.RU, летом прошлого года в Соединенных Штатах разгорелся скандал, участником которого стал сын нынешнего американского президента, который якобы встречался с Весельницкой, которая якобы имеет «связи» в Кремле.

    В июле 2017-го года западные СМИ сообщали, что российский юрист обещала передать Дональду Трампу — младшему компромат на экс-кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон.

    Добавим, что уже больше чем в течение года продолжается эпопея с якобы «вмешательством» РФ в выборы США 2016-го года. И сам Белый дом, и Кремль опровергают утверждения о попытках повлиять на ход выборов, пишет «Ридус».

    Автор: Константин Терехов
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