Москва, 3 августа. Связанная с ФСБ россиянка, долгое время работала в посольстве США в Москве и имела доступ к документам американской Секретной службы. Об этом со ссылкой на источник в разведке сообщает газета Guardian.

По данным издания, гражданка России якобы была нанята более 10 лет назад Секретной службой, которая должна охранять первых лиц США. Женщина имела доступ к электронной почте ведомства и корпоративной сети службы, а также к рабочему графику вице-президента и президента США.

В связях с российскими спецслужбами сотрудницу посольства заподозрили в 2016 году. Тогда же следователи из отдела региональной безопасности госдепартамента начали в ее отношении проверку. Источник издания сообщил, что женщину якобы выдали многочисленные контакты с ФСБ и «несанкционированные встречи». Ее уволили летом 2017 года на фоне сокращения числа сотрудников посольства, а Секретная служба, по сообщению Guardian, не стала проводить дополнительного расследования.

Это не первые бездоказательные обвинения в адрес России и российских граждан, которые допускают официальные лица в США и тиражируются СМИ. Долгое время не утихает скандал с якобы произошедшим в 2016 году российским вмешательством в президентские выборы в Соединенных Штатах. Россия неоднократно отвергала обвинения США, указывая на отсутствие доказательств. Накануне Газета.ru сообщила, что в Совфеде назвали новые обвинения США «враньем», которое после многократного повторения «превращается в новость».