Блогер сравнил прожорливого баклана с госслужащими на Украине

Киев, 3 августа. Популярный на Украине блогер Krus сравнил украинских госслужащих с прожорливым бакланом. Шуточную запись он разместил в микроблоге Twitter.

Блогер опубликовал видео, на котором баклан поглощает одну за другой несколько крупных рыбин. Запись Krus сопроводил остросоциальным комментарием.

«Когда вы устроились на государственной службе», — подписал ролик Krus.

Возможно, публикация блогера имеет политический подтекст и указывает на проблему коррупции в украинской власти.

Коли ти влаштувався на державну службу) pic.twitter.com/MkC8ESBj2P — Krus (@IamKrus) August 2, 2018

Ранее Газета.ru сообщила, что бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко выступил с резкой критикой в адрес действующей власти. Министр заявил, что украинский президент Петр Порошенко «увяз в коррупции». Гриценко выразил уверенность в том, что Порошенко «пойдет под суд» и заявил, что «без ответственности он не уйдет никуда». Экс-министр также признался, что ему стыдно, что страну представляет Порошенко.