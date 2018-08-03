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Блогер сравнил прожорливого баклана с госслужащими на Украине
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    Блогер сравнил прожорливого баклана с госслужащими на Украине

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    Блогер сравнил прожорливого баклана с госслужащими на Украине

    Киев, 3 августа. Популярный на Украине блогер Krus сравнил украинских госслужащих с прожорливым бакланом. Шуточную запись он разместил в микроблоге Twitter.

    Блогер опубликовал видео, на котором баклан поглощает одну за другой несколько крупных рыбин. Запись Krus сопроводил остросоциальным комментарием.

     «Когда вы устроились на государственной службе», — подписал ролик Krus.

    Возможно, публикация блогера имеет политический подтекст и указывает на проблему коррупции в украинской власти.

    Ранее Газета.ru сообщила, что бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко выступил с резкой критикой в адрес действующей власти. Министр заявил, что украинский президент Петр Порошенко «увяз в коррупции». Гриценко выразил уверенность в том, что Порошенко «пойдет под суд» и заявил, что «без ответственности он не уйдет никуда». Экс-министр также признался, что ему стыдно, что страну представляет Порошенко.

    Автор: Виталий Малясев
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