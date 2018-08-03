Бабченко заявил, что не видит необходимости в горячей воде в Киеве

Киев, 3 августа. Живущий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что горячая вода летом никому не нужна. Мнением журналист поделился в социальной сети Twitter.

Бабченко написал, что не понимает «плача по отключению горячей воды летом». По его мнению, она никому не нужна, достаточно провести «три-пять минут в ледяной ванной» и можно не обращать внимания на 30-градусную жару.

«В конце концов, Рюриковичи мы, или кто. Замерз как собака», — признался Бабченко.

Напомним, в столице Украины без горячей воды четвертый месяц остаются три тысячи жилых домов.

Ранее Газета.ru сообщила, что киевская администрация пытается через суд заставить компанию Нафтогаз заключить с Киевтеплоэнерго контракт на газоснабжение. Пойти на крайние меры мэрию вынудила угроза прекращения электроснабжения города из-за остановки производящих тепловую и электроэнергию ТЭЦ.