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Украина
Бабченко заявил, что не видит необходимости в горячей воде в Киеве
Украина
Бабченко заявил, что не видит необходимости в горячей воде в Киеве
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    Бабченко заявил, что не видит необходимости в горячей воде в Киеве

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    Бабченко заявил, что не видит необходимости в горячей воде в Киеве

    Киев, 3 августа. Живущий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что горячая вода летом никому не нужна. Мнением журналист поделился в социальной сети Twitter.

    Бабченко написал, что не понимает «плача по отключению горячей воды летом». По его мнению, она никому не нужна, достаточно провести «три-пять минут в ледяной ванной» и можно не обращать внимания на 30-градусную жару.

    «В конце концов, Рюриковичи мы, или кто. Замерз как собака», — признался Бабченко.

    Напомним, в столице Украины без горячей воды четвертый месяц остаются три тысячи жилых домов. 

    Ранее Газета.ru сообщила, что киевская администрация пытается через суд заставить компанию Нафтогаз заключить с Киевтеплоэнерго контракт на газоснабжение. Пойти на крайние меры мэрию вынудила угроза прекращения электроснабжения города из-за остановки производящих тепловую и электроэнергию ТЭЦ.

    Автор: Виталий Малясев
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