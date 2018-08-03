Меню
Украина
В «Украинском выборе» пожаловались на политическое давление со стороны генпрокурора Луценко
Украина
Бабченко заявил, что не видит необходимости в горячей воде в Киеве
Следующая новость
Загрузка...

    В «Украинском выборе» пожаловались на политическое давление со стороны генпрокурора Луценко

    54

    В «Украинском выборе» пожаловались на политическое давление со стороны генпрокурора Луценко

    Киев, 3 августа. Общественное движение «Украинский выбор» считает попыткой политического давления заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что лидер организации Виктор Медведчук проходит свидетелем по делу о подготовке терактов бывшим депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Украинского выбора».

    Движение называет заявление Луценко «фейком», который преследует две цели: оправдать высказывания генпрокурора о  проверке возможной причастности лидера «Украинского выбора» к действиям Савченко и оказать на Медведчука политическое давление. В движении подчеркнули, что Виктор Медведчук не имеет никакого статуса в деле Савченко—Рубана, в том числе статуса свидетеля.

    Ранее Газета.ru сообщила, что Юрий Луценко заявил о завершении следствия по делам депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Савченко обвиняют в попытке организовать теракт и госпереворот, Рубена — в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главу МВД Украины Арсена Авакова.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.