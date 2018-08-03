В «Украинском выборе» пожаловались на политическое давление со стороны генпрокурора Луценко

Киев, 3 августа. Общественное движение «Украинский выбор» считает попыткой политического давления заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что лидер организации Виктор Медведчук проходит свидетелем по делу о подготовке терактов бывшим депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Украинского выбора».

Движение называет заявление Луценко «фейком», который преследует две цели: оправдать высказывания генпрокурора о проверке возможной причастности лидера «Украинского выбора» к действиям Савченко и оказать на Медведчука политическое давление. В движении подчеркнули, что Виктор Медведчук не имеет никакого статуса в деле Савченко—Рубана, в том числе статуса свидетеля.

Ранее Газета.ru сообщила, что Юрий Луценко заявил о завершении следствия по делам депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Савченко обвиняют в попытке организовать теракт и госпереворот, Рубена — в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главу МВД Украины Арсена Авакова.