Сирия: почти 1,5 млн сирийцев вернулись домой с 2015 года

Дамаск, 3 августа. С сентября 2015 года, когда Россия по запросу правительства Сирии начала в стране операцию против террористов, в свои дома вернулись почти полтора миллиона сирийских граждан.

«Вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц с сентября 2015 года почти 1,5 миллиона сирийских граждан», — сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Напомним, Москва продолжает прилагать усилия для политического урегулирования конфликта в Сирии. В конце июля в Сочи прошли двухдневные переговоры по ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) в астанинском формате. Во встрече участвовали представители официального Дамаска и сирийской оппозиции, страны — гаранты перемирия (Россия, Иран и Турция), а также спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. Газета «Известия» сообщает, что участники переговоров обсуждали вопросы конституционной реформы, возвращение беженцев и восстановление доверия между противоборствующими сторонами.