Эксперт усомнился в возможности открытого суда по делу Савченко на Украине

Киев, 3 августа. В ближайшем будущем решения суда по делу депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко не будет, так как власти не хотят устраивать открытый процесс. Об этом заявил директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

«Думаю, что какого-то конкретного решения по делу Савченко — Рубана в ближайшее время ждать не приходится. Для власти будет не очень приятно, если будет открытый судебный процесс, где Савченко продолжит высказывать то же, что она высказывала перед своим арестом», — заявил в эфире телеканала «112 Украина» Филиндаш.

Эксперт также отметил, что на месте депутатов не стал бы голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко, так как не верит представленным в СМИ доказательствам ее вины.

Ранее газета «Известия» сообщила, что следствие в отношении Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана может быть завершено в течение десяти дней. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, прокуратура уверена в собранных доказательствах и суд в отношении обоих обвиняемых будет открытым.

Напомним, Владимира Рубана арестовали 9 марта текущего года по подозрению в организации покушения на президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главу МВД Украины Арсена Авакова. Савченко предъявили обвинения по семи статьям, в том числе ее обвинили в подготовке теракта и госпереворота. Савченко задержали 20 марта.