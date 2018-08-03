Сирия: Россия рассчитывает на участие Армении в гуманитарной операции в САР

Ереван, 3 августа. Россия признательна Армении за поддержку усилий в восстановлении мирной жизни в Сирии и ожидает от Еревана дальнейших шагов по гуманитарной операции. Об этом на встрече с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном сообщил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

«Признательны за поддержку усилий России в восстановлении мирной жизни в Сирии и оказание помощи народу этой страны​​​. Армения уже четыре раза направляла гуманитарную помощь и у нас наработан с армянской стороной богатый опыт взаимодействия», — цитирует Фомина РИА Новости.

Мнацаканян в свою очередь отметил, что внешнеполитический курс Армении неизменен и направлен на сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Министр подчеркнул, что сотрудничество Еревана с Москвой включает несколько сфер, но сфера безопасности остается основной. Сирийскую арабскую республику (САР) Мнацаканян назвал новой сферой сотрудничества между государствами.