Меню
Политика
Сирия: Россия рассчитывает на участие Армении в гуманитарной операции в САР
Политика
Сирия: Россия рассчитывает на участие Армении в гуманитарной операции в САР
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: Россия рассчитывает на участие Армении в гуманитарной операции в САР

    54

    Сирия: Россия рассчитывает на участие Армении в гуманитарной операции в САР

    Ереван, 3 августа. Россия признательна Армении за поддержку усилий в восстановлении мирной жизни в Сирии и ожидает от Еревана дальнейших шагов по гуманитарной операции. Об этом на встрече с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном сообщил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

    «Признательны за поддержку усилий России в восстановлении мирной жизни в Сирии и оказание помощи народу этой страны​​​. Армения уже четыре раза направляла гуманитарную помощь и у нас наработан с армянской стороной богатый опыт взаимодействия», — цитирует Фомина РИА Новости.

    Мнацаканян в свою очередь отметил, что внешнеполитический курс Армении неизменен и направлен на сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Министр подчеркнул, что сотрудничество Еревана с Москвой включает несколько сфер, но сфера безопасности остается основной. Сирийскую арабскую республику (САР) Мнацаканян назвал новой сферой сотрудничества между государствами.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.