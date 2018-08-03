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Действующий лидер Зимбабве победил на президентских выборах
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    Действующий лидер Зимбабве победил на президентских выборах

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    Действующий лидер Зимбабве победил на президентских выборах

    Хараре, 3 августа. Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва после подсчета голосов во всех 10 провинциях одержал победу на выборах президента страны. Об этоv сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В Зимбабве объявлены итоги голосования во всех 10 провинциях, последним подсчет завершился в провинции Западный Машоналенд​​​. Согласно только что объявленным Зимбабвийской избирательной комиссией результатам, за представляющего правящую партию Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» Эммерсона Мнангагву проголосовали более 2,46 миллиона избирателей (50,8% голосов). За его основного противника, представителя оппозиционного «Движения за демократические перемены» (MDC) Нельсона Чамиза проголосовали 2,15 миллиона избирателей (44,3%).

    В столице страны Хараре Чамиза набрал почти в два раза больше голосов, чем Мнангагва — 548 тысяч против 204 тысяч.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представитель оппозиции попытался сорвать пресс-конференцию по итогам президентских выборов в Зимбабве.

    Автор: Виктор Мальцев
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