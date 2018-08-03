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Представитель оппозиции попытался сорвать пресс-конференцию по итогам президентских выборов в Зимбабве
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    Представитель оппозиции попытался сорвать пресс-конференцию по итогам президентских выборов в Зимбабве

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    Представитель оппозиции попытался сорвать пресс-конференцию по итогам президентских выборов в Зимбабве

    Хараре, 3 августа. В зал пресс-конференций в Зимбабве явился главный избирательный агент оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (Movement for Democratic Change - MDC) и назвал представленные результаты выборов «неправильными», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Полиция вывела представителя MDC из помещения, после чего комиссия приступила к пресс-конференции.

    Напомним, в Зимбабве проходит подсчет голосов на президентских выборах. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что после подсчета голосов в девяти из десяти провинций страны победу одерживает действующий глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Его главный соперник, лидер оппозиционного движения MDC Нельсон Чамиза отстает от него более чем на 300 тысяч голосов.

    Автор: Виталий Малясев
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