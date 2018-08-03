Представитель оппозиции попытался сорвать пресс-конференцию по итогам президентских выборов в Зимбабве

Хараре, 3 августа. В зал пресс-конференций в Зимбабве явился главный избирательный агент оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (Movement for Democratic Change - MDC) и назвал представленные результаты выборов «неправильными», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Полиция вывела представителя MDC из помещения, после чего комиссия приступила к пресс-конференции.

Напомним, в Зимбабве проходит подсчет голосов на президентских выборах. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что после подсчета голосов в девяти из десяти провинций страны победу одерживает действующий глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Его главный соперник, лидер оппозиционного движения MDC Нельсон Чамиза отстает от него более чем на 300 тысяч голосов.