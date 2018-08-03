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Украина
Эксперт предсказал валютному рынку Украины «колоссальные риски» в скором времени
Украина
Эксперт предсказал валютному рынку Украины «колоссальные риски» в скором времени
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    Эксперт предсказал валютному рынку Украины «колоссальные риски» в скором времени

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    Эксперт предсказал валютному рынку Украины «колоссальные риски» в скором времени

    Киев, 3 августа. Украина недолго сможет выдерживать относительно стабильный курс национальной валюты. Уже в следующем году страну ждут колоссальные риски, заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

    По словам Устенко, в краткосрочной перспективе для Украины не предвидится никаких особенных рисков. Однако уже со следующего года Украину ждут «колоссальные риски», «если не будет восстановлена закачка валюты по какому-нибудь из направлений — либо кредиты, либо вдруг приток прямых иностранных инвестиций». 

    По словам эксперта, которые цитирует «ПолитНавигатор», если «вдруг страна начнет быстро развиваться», «где-то до марта курс можно будет выдерживать», однако потом, по его словам, «рынок может взорваться».

    Эксперт предсказал валютному рынку Украины «колоссальные риски» в скором времени

    Отметим, в четверг сообщалось, что Нацбанк Украины убрал со своего сайта раздел с информацией о состоянии валютного рынка. Указанный раздел демонстрировал темпы девальвации национальной валюты. В связи с падением гривны этот раздел был удален. 

    Автор: Олеся Волкова
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