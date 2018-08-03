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Действующий глава Зимбабве побеждает на выборах президента страны
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    Действующий глава Зимбабве побеждает на выборах президента страны

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    Действующий глава Зимбабве побеждает на выборах президента страны

    Хараре, 3 августа. Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва, согласно предварительным данным, побеждает на выборах президента страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    На данный момент подсчитаны голоса в девяти из десяти провинций. За действующего президента отдали свои голоса более двух миллионов избирателей. Главный соперник Мнангагва от оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Нельсон Чамиза отстает от лидера на 314 898 голосов. 

    Последняя оставшаяся провинция — западный Машоналэнд, результаты по ней объявят через некоторое время. 

    Накануне по итогам выборов в парламентскую ассамблею у ворот отеля Rainbow Towers, где происходит подсчет голосов и объявление результатов, прошли столкновения сторонников оппозиции с полицией, так как правящая партия получила большинство мест. После разгона протестующих слезоточивым газом и водометами протесты перетекли в деловой район Хараре. Для усмирения протестующих согласованно с полицией в город вошла армия.

    Автор: Олеся Волкова
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