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Сирия: российские офицеры доставили в страну за неделю 47 т гуманитарных грузов
Украина
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    Сирия: российские офицеры доставили в страну за неделю 47 т гуманитарных грузов

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    Сирия: российские офицеры доставили в страну за неделю 47 т гуманитарных грузов

    Дамаск, 3 августа. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за неделю доставил более 47 т гуманитарных грузов в страну, свидетельствуют данные Минобороны РФ в официальной газете «Красная звезда».

    Согласно данным инфографики, офицеры ЦПВС доставили в страну 47 т медикаментов и продуктов и провели шесть гуманитарных акций. Российские военные врачи за неделю оказали медпомощь более полумиллиону мирных жителей.

    В инфографике также отмечается, что с сентября 2015 года в свои дома вернулись 1 млн 445 тыс. беженцев.

    Автор: Олеся Волкова
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