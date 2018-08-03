Сирия: российские офицеры доставили в страну за неделю 47 т гуманитарных грузов

Дамаск, 3 августа. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за неделю доставил более 47 т гуманитарных грузов в страну, свидетельствуют данные Минобороны РФ в официальной газете «Красная звезда».

Согласно данным инфографики, офицеры ЦПВС доставили в страну 47 т медикаментов и продуктов и провели шесть гуманитарных акций. Российские военные врачи за неделю оказали медпомощь более полумиллиону мирных жителей.

В инфографике также отмечается, что с сентября 2015 года в свои дома вернулись 1 млн 445 тыс. беженцев.