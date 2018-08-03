«Не имеют отношения к России»: Косачев прокомментировал новые санкции США против РФ

Москва, 3 августа. Законопроект о новых санкциях в отношении России связан с внутриполитической борьбой в США, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Косачев в интервью RT заявил, что «таких инициатив» будет с каждым днем все больше в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. Данные версии, по его словам, должны подкрепить все ложные обвинения о вмешательстве России в выборы президента США и возможное «вмешательство» Москвы в выборы в Конгресс.

Российский сенатор подчеркнул, что тема «вмешательства» будет «сохраняться на плаву чисто в пропагандистских политических целях».

«Все мы находимся в заложниках внутриполитической борьбы в США, она не имеет прямого отношения к России, но имеет свою внутриполитическую логику в США», — заключил он.

В четверг сенаторы в США внесла законопроект с новыми санкциями против России. По их словам, новые ограничительные меры будут «самыми тяжелыми из когда-либо введенных», сообщала «Газета.ру».