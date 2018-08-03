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«Не имеют отношения к России»: Косачев прокомментировал новые санкции США против РФ
Украина
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    «Не имеют отношения к России»: Косачев прокомментировал новые санкции США против РФ

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    «Не имеют отношения к России»: Косачев прокомментировал новые санкции США против РФ

    Москва, 3 августа. Законопроект о новых санкциях в отношении России связан с внутриполитической борьбой в США, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

    Косачев в интервью RT заявил, что «таких инициатив»  будет с каждым днем все больше в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. Данные версии, по его словам, должны подкрепить все ложные обвинения о вмешательстве России в выборы президента США и возможное «вмешательство» Москвы в выборы в Конгресс.  

    Российский сенатор подчеркнул, что тема «вмешательства» будет «сохраняться на плаву чисто в пропагандистских политических целях».

    «Все мы находимся в заложниках внутриполитической борьбы в США, она не имеет прямого отношения к России, но имеет свою внутриполитическую логику в США», — заключил он.

    В четверг сенаторы в США внесла законопроект с новыми санкциями против России. По их словам, новые ограничительные меры будут «самыми тяжелыми из когда-либо введенных», сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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