Кишинев, 2 августа. Переговоры глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дали позитивный сигнал решению приднестровской проблемы, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

В интервью молдавскому телеканалу «Акчент» Додон заявил, что встреча президентов США и России — «это очень хороший сигнал», даже если национальные интересы этих стран не совпадают.

По мнению главы Молдавии, диалог глав двух держав «может сбалансировать ситуацию в регионе». При этом он выразил надежду, что Штаты в молдавской повестке не будут исходить исключительно из интересов Румынии.

Додон подчеркнул, что «хочет убедить больших игроков», включить в повестку не только глобальные вопросы, но и вопрос Молдавии.

Отметим, ранее в ходе встречи с Путиным Додон заявил, что его страна не будет «дружить с Западом против России», сообщала «Газета.ру».