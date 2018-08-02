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Диалог Путина и Трампа поможет сбалансировать ситуацию в Приднестровье — Додон
Украина
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    Диалог Путина и Трампа поможет сбалансировать ситуацию в Приднестровье — Додон

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    Диалог Путина и Трампа поможет сбалансировать ситуацию в Приднестровье — Додон

    Кишинев, 2 августа. Переговоры глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дали позитивный сигнал решению приднестровской проблемы, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

    В интервью молдавскому телеканалу «Акчент» Додон заявил, что встреча президентов США и России — «это очень хороший сигнал», даже если национальные интересы этих стран не совпадают.

    По мнению главы Молдавии, диалог глав двух держав «может сбалансировать ситуацию в регионе». При этом он выразил надежду, что Штаты в молдавской повестке не будут исходить исключительно из интересов Румынии. 

    Додон подчеркнул, что «хочет убедить больших игроков»,  включить в повестку не только глобальные вопросы, но и вопрос Молдавии. 

    Отметим, ранее в ходе встречи с Путиным Додон заявил, что его страна не будет «дружить с Западом против России», сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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