Москва, 2 августа. После того, как Россия привела в порядок Крым, Украина сама должна отдать ей другие свои регионы, заявил президент Центра стратегий и коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Вместо того, чтобы поблагодарить нас за то, что мы развили этот регион, попросить нас еще и другие регионы развить, вы говорите: пусть все страдают, лишь бы никто не увидел, как Россия может развивать регионы», — цитирует слова Абзалова «ПолитНавигатор».

Он напомнил, что власти Украины постоянно обещали начать строительство объездной дороги вокруг крупных городов Крыма. Однако трассу «Таврида» начали строить только сейчас, когда полуостров вошел в состав России. Благодаря этому заработные платы и пенсии в Крыму приближаются к общероссийским, тогда как на Украине их уровень значительно ниже.

Полуостров Крым вернулся в состав России в результате проведенного там демократического референдума после госпереворота на Украине в 2014 году. Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. После этого отношения России и западных стран ухудшились. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел санкции — сначала против отдельных физических лиц, затем против целых секторов экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее в четверг «Газета.ру» сообщала, что, по словам главы Госкомитета дорожного хозяйства Крыма, готовность первой очереди трассы «Таврида» составляет 65%. Строительство идет согласно графику.