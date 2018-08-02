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Машину с оружием и боеприпасами обнаружили у здания Конгресса США
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    Машину с оружием и боеприпасами обнаружили у здания Конгресса США

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    Машину с оружием и боеприпасами обнаружили у здания Конгресса США

    Вашингтон, 2 августа. Полиция задержала неизвестного мужчину в центре Вашингтона после того, как в его автомобиле обнаружили оружие и боеприпасы.

    Как сообщает полиция Вашингтона, офицер утром в четверг патрулировал территорию у здания конгресса и заметил в припаркованной машине оружие. Вскоре к авто подошел владелец транспортного средства. Он разрешил стражам порядка досмотреть его автомобиль.

    В заявлении полиции сообщалось, что в машине было обнаружено «оружие, боеприпасы и другие предметы». Каких либо свидетельств о том, что дело связано с терроризмом на данный момент нет, сообщает «Газета.ру»

    Машину с оружием и боеприпасами обнаружили у здания Конгресса США

    Отметим, в начале июля в американском штате Нью-Йорк полиция задержала 75-летнего американца, который угрожал убить сторонников президента Дональда Трампа, передавал RT.

    Автор: Олеся Волкова
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