Машину с оружием и боеприпасами обнаружили у здания Конгресса США

Вашингтон, 2 августа. Полиция задержала неизвестного мужчину в центре Вашингтона после того, как в его автомобиле обнаружили оружие и боеприпасы.

Как сообщает полиция Вашингтона, офицер утром в четверг патрулировал территорию у здания конгресса и заметил в припаркованной машине оружие. Вскоре к авто подошел владелец транспортного средства. Он разрешил стражам порядка досмотреть его автомобиль.

В заявлении полиции сообщалось, что в машине было обнаружено «оружие, боеприпасы и другие предметы». Каких либо свидетельств о том, что дело связано с терроризмом на данный момент нет, сообщает «Газета.ру».

Отметим, в начале июля в американском штате Нью-Йорк полиция задержала 75-летнего американца, который угрожал убить сторонников президента Дональда Трампа, передавал RT.