Сирия: более 74 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

Дамаск (Сирия), 2 августа. Более 74 тыс. мирных жителей вернулись в свои дома в пригороде Дамаска Восточной Гуте, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российский ЦПВС продолжает в САР работу, направленную на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийцам. На данный момент на большей части страны уже созданы условия, способствующие возвращению беженцев в свои дома.

Согласно последним данным, в Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулись 74 130 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 102 человека.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 14 сирийцам, в том числе семи детям.

Отметим, ранее в четверг в Генштабе России сообщили о восстановлении контроля над сирийско-иорданской границей, передавал RT.