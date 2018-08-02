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Сирия: более 74 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
Политика
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    Сирия: более 74 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

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    Сирия: более 74 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Дамаск (Сирия), 2 августа. Более 74 тыс. мирных жителей вернулись в свои дома в пригороде Дамаска Восточной Гуте, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Российский ЦПВС продолжает в САР работу, направленную на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийцам. На данный момент на большей части страны уже созданы условия, способствующие возвращению беженцев в свои дома.

    Согласно последним данным, в Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулись 74 130 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 102 человека. 

    Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 14 сирийцам, в том числе семи детям.

    Отметим, ранее в четверг в Генштабе России сообщили о восстановлении контроля над сирийско-иорданской границей, передавал RT.

    Автор: Олеся Волкова
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