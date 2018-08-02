Олимпийский чемпион по биатлону проткнул ногу лыжной палкой

Москва, 2 августа. Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг проткнул насквозь лыжной палкой правую ногу. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Фемлинг получил травму в норвежском Санднесе на лыжероллерном фестивале Blink. Во время разминки перед началом забега Фемлинг попытался избежать столкновения с выехавшей ему навстречу машиной, но потерял равновесие и вогнал лыжную палку в правую ногу.

С места инцидента биатлонист был экстренно госпитализирован на вертолете. Врачам удалось обрезать лыжную палку, однако ее небольшая часть осталась в ноге спортсмена. В ближайшее время врачи проведут Фемлингу операцию.

Стоит отметить, что на Олимпийских играх в Пхенчхане Фемлинг одержал победу в эстафетной гонке в составе сборной Швеции.