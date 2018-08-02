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Сирия: двое военных погибли при обстрелах в Латакии, Хаме и Алеппо
Политика
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    Сирия: двое военных погибли при обстрелах в Латакии, Хаме и Алеппо

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    Сирия: двое военных погибли при обстрелах в Латакии, Хаме и Алеппо

    Алеппо (Сирия), 2 августа. Два сирийских военнослужащих погибли, четыре мирных жителя пострадали при обстрелах боевиков в провинциях Латакия и Хама, а также в двух районах города Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    По данным ЦПВС, обстрелы были зафиксированы в поселениях Арафит и Сафафа в провинции Латакия, Шейх-Барака в провинции Хама, жилых кварталов районов Аль-Хамдания и Маканис Ад-Дувайри города Алеппо. Жертвами обстрелов стали два сирийских военнослужащих, четыре мирных жителя получили ранения.

    Боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», запрещена в РФ) и других группировок сконцентрировались на севере провинций Латакия и Хама, а также юго-западнее города Алеппо.

    Представители российского Центра по примирению призвали командиров НВФ отказаться от вооруженных провокаций.

    Автор: Олеся Волкова
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