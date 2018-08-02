На базе ВВС США в Огайо объявлена тревога из-за вооруженного человека

Вашингтон, 2 августа. Тревога была объявлена на базе ВВС США Райт-Паттерсон около города Дейтон в штате Огайо из-за сообщений о присутствии неизвестного вооруженного человека, сообщило командование базы.

В официальном Twitter-аккаунте сообщается, что инцидент произошел в 12.40 по местному времени (19.40 мск). Экстренные службы базы подняли по тревоге. Причиной переполоха стал вооруженный человек, появившийся на территории госпиталя базы.

Личный состав базы отправили в укрытие, пока идет расследование инцидента.

Как отмечает RT, это не первый подобный инцидент на американских базах. В декабре прошлого года мужчина на машине попытался проехать через пункт пропуска на военной базе ВВС Великобритании Милденхолл, используемой США.