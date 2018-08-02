Xiaomi назвала цены на новый флагманский смартфон Mi8 в России

Москва, 2 августа. В Москве состоялась презентация флагманского смартфона Mi8 китайской компании Xiaomi.

Цена базовой версии Mi8 с шестью гигабайтами оперативной памяти и 64 Гб внутренней составляет 29 990 рублей. Второй вариант Mi8 с шестью гигабайтами оперативки и 128 Гб внутренней памяти стоит 32 990 рублей.

Обе версии Mi8 оснащены 6,21-дюймовым Super AMOLED-дисплеем и 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845, тактовая частота которого составляет 2,8 ГГц. Смартфон оснащен фронтальной камерой с разрешением 20 мегапикселей. Основная камера обладает разрешением 12 мегапикселей.

Кроме того, Xiaomi представила новую бюджетную модель Redmi 6A, а также робот-пылесос Mi Robot Vacuum. Продажи новых смартфонов Xiaomi в России начнутся 8 августа.