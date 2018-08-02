Суд арестовал всех троих сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Москва, 2 августа. В четверг суд вынес решение об аресте всех трех сестер Хачатурян, обвиняемых в жестоком убийстве родного отца.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, младшую из сестер Хачатурян арестовали почти на два месяца, Мария останется в СИЗО до 28 сентября. Старшую сестру арестовали на два месяца.

Убийство тремя дочерьми-погодками Ангелиной, Марией и Кристиной своего отца произошло 27 июля. На представленных в суде фотографиях с места преступления видно, что лестничная площадка и лифтовой пол залиты кровью, след тянется из квартиры убитого. Также в крови кнопка вызова лифта, а рядом с телом мужчины валяется большой кухонный нож. Дочери тоже попали в кадр — они сидят на полу.

Девушки на допросах признались в убийстве, объяснив свой поступок «неприязненными отношениями» с отцом, который долгое время причинял им «моральные страдания». Свою жизнь в семье сестры называли адом.

Убийство можно было предотвратить, считают многие знакомые с ситуацией в семье Хачатурянов. Сейчас следователи и прокуратура выясняют, как работали соцслужбы и полиция, и почему они не приняли мер, если знали о конфликте.

Позднее появилась информация о том, что с банковских счетов убитого Михаила Хачатуряна пропали все деньги. Друг семьи Брюс Хлебников рассказал следователям, что отец полностью доверял девочкам, а значит они могли знать PIN-коды от карт. Однако сами девушки находятся сейчас в изоляторе.

Следователи не исключают, что деньги со счетов могла снять Аурелия Дундук — бывшая супруга Михаила. Выяснилось, что она очень тесно общалась с дочерьми даже после того, как ушла из семьи.