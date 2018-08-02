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В США назвали условие для возобновления диалога с РФ
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    В США назвали условие для возобновления диалога с РФ

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    В США назвали условие для возобновления диалога с РФ

    Вашингтон, 2 августа. Взаимодействие Вашингтона и Москвы возможно при условии, что Россия прекратит попытки «вмешательства» в дела Соединенных Штатов, заявил глава национальной разведки США Дэн Коутс.

    В ходе брифинга в Белом доме он выразил мнение американской стороны касаемо дальнейшего взаимодействия с РФ.

    «Если мы хотим, чтобы у нас было хоть какое-то взаимодействие по проблемам, представляющим взаимный интерес, русские должны прекратить делать то, что они делают», — подчеркнул Коутс.

    Напомним, с мая 2017 года расследованием относительно приписываемых России якобы попыток повлиять на выборы американского президента в 2016 году занимается специальный прокурор Роберт Мюллер. Глава Белого дома Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-то неправомерных контактах с официальными лицами в РФ в ходе предвыборной кампании.

    Стоит отметить, что российские официальные лица, в свою очередь, опровергали все обвинения Вашингтона, называя их голословными и бездоказательными.

    Ранее Коутс высказал мнение, что Россия пытается повлиять на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

    Автор: Екатерина Кухарева
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