В Екатеринбурге пенсионерка вынесла мумию мужа на детскую площадку

Екатеринбург, 2 августа. Полиция Екатеринбурга устанавливает обстоятельства гибели пожилого мужчины, тело которого было обнаружено на детской площадке во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщил представитель пресс-службы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Инцидент произошел минувшим вечером во дворе многоквартирного дома по улице Куйбышева. По словам очевидцев, пожилая женщина волоком на халате вынесла тело своего мужа, оставив его на детской площадке, передает РИА Новости.

Крюков подтвердил данный факт, отметив, что мумифицированное тело пожилого мужчины было оставлено его супругой во дворе дома по улице Куйбышева, 112. Полиция предполагает, что мужчина умер естественной смертью, однако точная причина его гибели будет установлена в ходе экспертизы.

«Поводов говорить, что смерть была криминальная, нет. По предварительной информации, мужчина умер давно. Точное время смерти установят эксперты», — сообщил представитель пресс-службы.

Он также добавил, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства инцидента.