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Смолов успел сделать селфи на месте аварии в Краснодаре
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    Смолов успел сделать селфи на месте аварии в Краснодаре

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    Смолов успел сделать селфи на месте аварии в Краснодаре

    Краснодар, 2 августа. Нападающий сборной России и футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов успел сделать селфи на месте аварии в Краснодаре.

    В Сети опубликована фотография Смолова и одного из его фанатов. Как оказалось, мужчины сделали селфи на месте аварии, в которую футболист попал, управляя автомобилем своей девушки. Стоимость BMW M5 First Edition составляет около девяти миллионов рублей.

    Стоит отметить, что игрок сборной России сбежал с места ДТП. Позже он пришел в полицию и объяснил свой поступок плохим самочувствием.

    Инцидент произошел на Ставропольской улице. Иномарка снесла забор и получила значительные повреждения кузова.

    Ранее коммунальные службы Краснодара подсчитали ущерб, нанесенный городской инфраструктуре в результате этой аварии.

    Автор: Катерина Иванова
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