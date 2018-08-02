Глава нацразведки США обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс

Вашингтон, 2 августа. Россия продолжает пытаться повлиять на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, заявил журналистам директор национальной разведки США Дэниел Коутс, добавив, однако, что РФ не единственная такая страна.

По словам Коутса, президент США Дональд Трамп поставил перед нацразведкой задачу: исключить какое-либо вмешательство в выборный процесс.

Говоря о якобы вовлеченности РФ в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, Коутс заявил, что его ведомство видит «со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и рассорить Америку». Однако при этом он добавил, что Россия — не единственная страна, которая стремится повлиять на внутреннюю политическую ситуацию в Штатах.

Коутс заявил, что Вашингтон «следит за такой деятельностью» и готов противостоять ей.

Отметим, в четверг в сенате США состоялись слушания по вмешательству в промежуточные выборы в Конгресс. Как сообщал RT, сенаторы обсуждали как «противостоять России» и другим странам, которые, по их мнению, могут повлиять на внутренние дела США. Выборы в Конгресс должны состояться 6 ноября.