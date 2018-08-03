Сирия, 3 августа. Турецкие военные и боевики ССА** захватывают дома жителей кантона Африн. Войска САР провели интенсивные перестрелки с «Джебхат ан-Нусрой»1*** в северных районах Латакии и Хамы. Курды сформировали из насильственно мобилизованных в SDF**** жителей спецотряды для борьбы с ИГ1 в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели артиллерийские обстрелы позиций «Тахрир аш-Шам» к западу от Алеппо; причинили серьезный урон боевикам в результате ответных ударов по их опорным пунктам на северо-востоке Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вновь открыла огонь по расположениям САА в горной местности Латакии.

Курды: пытаются показать, якобы в захваченной ими восточной части провинции Дейр-эз-Зор налаживается мирная жизнь; сформировали из насильственно мобилизованных в SDF жителей спецотряды для борьбы с ИГ в Ракке.

Сирийская свободная армия (ССА): вместе с турецкими военными захватывает дома жителей кантона Африн; столкнулась с очередными недовольствами жителей Манбиджа, выступающих за передачу района Дамаску.

Международная коалиция: готовится развернуть новый военный объект сил США между Раккой и Ат-Табкой.

«Ахрар аш-Шам»: вместе с другими протурецкими группировками усиливает позиции на передовой к северо-западу от Хамы.

Провинция Латакия

Отряды террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» вновь открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) и мирным окраинам населенных пунктов Северо-восточной Латакии. Источники Muraselon передают, что под ударами минометов и других вооружений исламистов, в частности, оказались поселения Икко и Дувейр Аль-Акрад. При этом подконтрольный боевикам портал Qasioun News утверждает, будто бы в ходе обстрелов «Джебхат ан-Нусры» были убиты несколько военнослужащих войск САР. Официального подтверждения данных сведений не поступало. Информация о возможных потерях среди гражданского населения пока выясняется.

Провинция Алеппо

Артиллерийские дивизионы правительственных сил в связи с активизацией обстрелов боевиков в западных окрестностях Алеппо нанесли серию ударов по огневым позициям «Джебхат Фатх аш-Шам» в районах оккупированных населенных пунктов Бшантара, Башкатин, Хавар и Кафр Ниаль. Об этом на своей странице в Twitter (@raedsyrian002) сообщил военный источник.

Турецкие солдаты совместно с радикалами Сирийской свободной армии (ССА) насильственным образом выселяют мирных жителей из их домов, прилегающих к опорным пунктам армии Турции, в населенных пунктах кантона Африн, в том числе в городах Раджу и Бюльбюль. По информации агентства Kurdistan 24, боевики затем грабят жилища гражданских лиц, после чего нередко частично разрушают или полностью сжигают здания.

В Манбидже на северо-востоке провинции Алеппо прошла очередная демонстрация местного населения в поддержку законного правительства САР. Жители требуют от боевиков ССА начать переговоры с официальным Дамаском относительно передачи района под ведомство легитимного сирийского руководства, сообщает SANA.

Провинция Дейр-эз-Зор

Связанное с курдскими радикалами из Сирийских демократических сил (SDF) информагентство ANF News передает, что в поселке Джнейна, который располагается чуть к северу от Дейр-эз-Зора вблизи позиций САА на востоке от Евфрата, после семи лет паузы вновь открылся старейший рынок, куда до войны зачастую наведывались жители всего восточного побережья. Местные активисты отмечают, что данной новостью курды, контролирующие эти территории, пытаются показать, якобы в захваченном ими регионе налаживается мирная жизнь. Тем не менее гуманитарная ситуация во многих районах так называемого Курдистана близка к катастрофической.

Провинция Ракка

Курды сформировали специальные отряды SDF для борьбы с подпольными группами ИГИЛ1 в провинции Ракка, передает портал Al Masdar News, ссылаясь на источники в «Демократических силах». Эксперты, однако, отмечают, что значительную часть «новобранцев» в рядах курдских вооруженных формирований составляют местные мужчины, принудительно мобилизованные в SDF.

Несмотря на постепенное выстраивание диалога между курдами и официальным Дамаском и передачу плотины вблизи Ат-Табки и части районов города под контроль САА, Соединенные Штаты начали формирование своего очередного военного объекта к западу от Ракки, сообщает новостной канал в Twitter (@Raqqa_SL). Так, была зафиксирована переброска большой партии американской строительной техники и вооружений в район населенного пункта Хатуния.

Провинция Хама

Главари протурецкой исламистской коалиции «Джебхат Тахрир Сурия» усиливают передовые позиции в районе городов Калаат Аль-Мадик и Кафр Набуда, расположенных к северо-западу от Хамы, передает Twitter-канал (@NatDefFor). Отмечается, что к линии фронта в этом регионе были передислоцированы несколько десятков боевиков и партия тяжелых вооружений.

Между тем в северо-восточной части провинции Хама отряды аффилированных с «Ан-Нусрой» вооруженных группировок выпустили несколько мин по расположениям правительственных войск САР. Военные источники Al Manar News сообщили, что огнем террористов были ранены несколько сирийских военных. Тем не менее в ходе ответных обстрелов САА по опорным пунктам джихадистов силам «Тахрир аш-Шам» был причинен значительно больший урон.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)