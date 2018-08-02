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Финский супермаркет пригласил горожан на ночлег из-за аномальной жары
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    Финский супермаркет пригласил горожан на ночлег из-за аномальной жары

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    Финский супермаркет пригласил горожан на ночлег из-за аномальной жары

    Хельсинки, 2 августа. Один из магазинов продуктовой сети Финляндии К-market предложил жителям и гостям столицы переночевать в прохладе. Об этом говорится в сообщении ретейлера в социальной сети Facebook.

    С начала мая на территории Финляндии установилась несвойственная для климата страны жаркая погода. Температура поднималась выше 25 градусов тепла в то время, как многие дома финнов не приспособлены к таким температурам.

    «Многие клиенты мечтают провести ночь в прохладе магазина. Мы услышали вас, и в субботу вы можете остаться с нами на ночь», — говорится в сообщении супермаркета.

    Сотрудники крупнейшей сети магазинов попросили желающих переночевать прибыть в назначенное место до закрытия и захватить с собой необходимые предметы для ночлега. Гостей супермаркета накормят ужином и завтраком.

    Аномальная жара наблюдается и в российских городах. В связи с этим Государственная дума РФ поддержала идею сокращения рабочего дня во время высоких температур.

    Автор: Екатерина Кухарева
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