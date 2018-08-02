Финский супермаркет пригласил горожан на ночлег из-за аномальной жары

Хельсинки, 2 августа. Один из магазинов продуктовой сети Финляндии К-market предложил жителям и гостям столицы переночевать в прохладе. Об этом говорится в сообщении ретейлера в социальной сети Facebook.

С начала мая на территории Финляндии установилась несвойственная для климата страны жаркая погода. Температура поднималась выше 25 градусов тепла в то время, как многие дома финнов не приспособлены к таким температурам.

«Многие клиенты мечтают провести ночь в прохладе магазина. Мы услышали вас, и в субботу вы можете остаться с нами на ночь», — говорится в сообщении супермаркета.

Сотрудники крупнейшей сети магазинов попросили желающих переночевать прибыть в назначенное место до закрытия и захватить с собой необходимые предметы для ночлега. Гостей супермаркета накормят ужином и завтраком.

Аномальная жара наблюдается и в российских городах. В связи с этим Государственная дума РФ поддержала идею сокращения рабочего дня во время высоких температур.