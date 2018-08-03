Сирия, 3 августа. Территории на границе с Иорданией полностью зачищены благодаря совместным усилиям САА и ВКС РФ. Террористы ИГ1 организовали два взрыва в провинции Идлиб. В районе базы США «Ат-Танф» активизировались вылазки ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали укрытия «спящих ячеек» ИГ на северо-востоке Эс-Сувейды; обнаружили новый склад с оружием боевиков ИГ на юго-западе Даръа; полностью зачистили территории на границе с Иорданией при помощи ВКС РФ; уничтожили одного из полевых командиров исламистов в пригороде Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: вела перестрелки с САА к юго-западу от Алеппо; оказалась под ударом САА в северной части Хамы; открыла огонь по городу Алеппо.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» («Национальный фронт освобождения»): пополнила свои ряды в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: подозревалось в организации взрывов в городе Идлиб, а также восточнее Маарет Ан-Нумана; понесло потери во время бегства из Сирии в Израиль и Иорданию.

ВС Турции: начали укреплять пункт наблюдения вблизи города Мурек на севере Хамы.

Провинция Алеппо

Накануне боевики, дислоцирующиеся на западе провинции, продолжили вести провокационные обстрелы территорий, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА). Это вынудило правительственные силы открыть ответный огонь по опорным пунктам джихадистов, о чем передавал военный источник в сети Twitter (24Aleppo). Под ударом артиллерии САА оказались военные объекты радикалов неподалеку от городов Зейтан и Халса. Оппозиционные СМИ заявляли о потерях САА в живой силе, тем не менее данные сведения подтверждения не получили. Напротив, позднее стало известно об уничтожении одного из полевых командиров исламистов в пригороде Ар-Рашидин. Об этом сообщало информагентство Al Masdar News. Во второй половине дня под обстрелом джихадистов оказалась улица Аль-Нил в городе Алеппо, передавал Twitter-канал (SyriawatanNews).

Тем временем в одном из районов административного центра провинции обрушилось здание, которому был нанесен значительный урон в результате обстрелов боевиков. Под обломками строения погиб водитель бульдозера, а также три мирных жителя. Об этом сообщал информационный портал Halab Today TV.

Провинция Даръа

В минувшие сутки появились уточненные данные о количестве боевиков «Джейш Халид ибн Аль-Валид», которые были вынуждены сдаться Сирийской арабской армии (САА) в районе реки Ярмук. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, порядка 200 радикалов подконтрольной ИГ группировки сложили оружие в населенном пункте Аш-Шаджара.

Между тем во время зачистки освобожденных районов Даръа в населенном пункте Абидин военнослужащими САА был обнаружен еще один склад джихадистов ИГ, в котором находились боевые дроны производства Израиля, передавал Twitter-канал (basimnuami).

В городе Нава, ранее оккупированном исламистами незаконных вооруженных формирований, прошли демонстрации в поддержку сил САР. Военные источники AMN передавали, что жители населенного пункта прошлись по центральным улицам Навы, скандируя лозунги в поддержку Сирийской арабской армии (САА), а также установили флаг САР на центральной площади города. Как сообщалось ранее, радикалы сложили оружие после переговоров с сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон и выехали на северо-запад страны.

Стало известно о том, что в деревни Марааба и Гусум будет доставлен гуманитарный груз от сирийского Красного Полумесяца. Как передавал Twitter-канал (SYRedCrescent), жители будут обеспечены продовольствием, а также получат квалифицированную медицинскую помощь от врачей, направленных Дамаском.

Провинция Идлиб

Накануне протурецкий альянс боевиков «Национальный фронт освобождения» обрел новых союзников в Идлибе. Как передавали военные источники в социальной сети Twitter (Elizrael) и (QalaatAlMudiq), в состав формирования вошли группировки «Джейш Аль-Ахрар» и «Сукур Аш-Шам». Кроме того, к «Национальному освободительному фронту» также присоединились члены коалиции «Джебхат Тахрир Сурия», сформированной в феврале в результате объединения сил «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки» и «Ахрар Аш-Шам».

На юге региона было активировано взрывное устройство, в установке которого подозреваются террористы «Исламского государства». Взрыв прогремел восточнее города Маарет Ан-Нуман, передавал Twitter-канал (SyriawatanNews). Сведений о возможных жертвах среди мирных жителей все еще не поступало. Во второй половине дня детонировал заминированный автомобиль, припаркованный у здания бывшего Центрального банка. Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщал, что при взрыве пострадали по меньшей мере 26 человек, а также был убит ребенок.

Провинция Хама

На севере региона вновь отмечались взаимные обстрелы между силами исламистских организаций «Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Изза» с одной стороны и правительственными подразделениями с другой. Согласно сведениям Telegram-канала (NRVR11), артобстрелам Сирийской арабской армии (САА) подверглись укрепрайоны боевиков на окраинах городов Аль-Латамина, Аль-Джанабра, Кафр Зета и Таль Сахр. Известно, что первыми огонь открыли джихадисты. К вечеру перестрелки также фиксировались на южных окраинах соседнего Идлиба.

В районе города Мурек турецкие силы приступили к работам по укреплению наблюдательного пункта, установленного для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в северной зоне деэскалации. Как передавал военный источник в сети Telegram (nors2017), опорный пункт будет обнесен бетонной стеной.

Провинция Эс-Сувейда

На северо-востоке Эс-Сувейды продолжились вооруженные стычки между правительственной армией и боевиками так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Twitter-канал (SyriaWar2) передавал, что части САР вели огонь по укрытиям террористов, данные о местонахождении которых были получены в результате разведывательных полетов авиации РФ и Сирии. Первый заместитель начальника Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что активизировавшиеся вылазки джихадистов в провинциях Эс-Сувейда, Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор напрямую связаны с деятельностью США на американской военной базе «Ат-Танф». Так, во второй половине дня предполагаемые пособники террористов были задержаны в северной части Хомса. К счастью, большинство готовящихся нападений было предупреждено благодаря оперативной работе ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА), передавал руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба. Напомним, силы США заняли территории на юге Сирии незаконно, поскольку не имели на то разрешения законного правительства.

Провинция Эль-Кунейтра

Накануне стало известно о полном завершении зачистки территорий на границе с Иорданией от оставшихся исламистов. Согласно докладу первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ Сергея Рудского на брифинге, во многом успехи правительственных сил определила поддержка российской авиации. Позднее террористы были замечены на территории оккупированных Израилем Голанских высот, а также в пограничных районах Иордании, где были уничтожены вооруженными силами этих стран. По данным новостного агентства Al Masdar News, были нейтрализованы около 20 боевиков.

К Голанам во второй половине дня прибыли отряды военной полиции РФ, а также миротворцы ООН. Twitter-канал (QalaatAlMudiq) передавал, что в скором времени планируется создание нескольких наблюдательных пунктов в данном районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)