Сирия, 2 августа. Число пострадавших при взрыве в городе Идлиб увеличилось до 26 человек. Курды приступили к возведению укреплений у границы с Турцией на севере Ракки. Боевики вновь открыли огонь по районам Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели боевые вылеты в западной части провинции Алеппо; обнаружили общую могилу солдат САА в Даръа; проводят обыски на плато Аль-Ляджат на востоке Даръа.

«Исламское государство»1: понесло потери в результате боевых вылетов ВВС Ирака в провинции Салах Эд-Дин.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по городскому рынку в городе Алеппо; подверглась обстрелам САА в южной части Идлиба.

Курды: начали возводить укрепления в городе Тель-Абьяд на сирийско-турецкой границе в северной части Ракки.

Провинция Алеппо

Боевики исламистских формирований, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***, в очередной раз открыли огонь по кварталам административного центра провинции. Как передавал в сети Twitter военный источник (SyriawatanNews), удары правительственной армии пришлись по территории городского рынка на улице Ан-Нил, которая ранее также неоднократно подвергалась обстрелам радикалов. В данный момент уточняется информация о возможных пострадавших среди гражданских лиц. После этого войска САР интенсифицировали удары по укрепрайонам джихадистов. Согласно информации Twitter-канала (SyriawatanNews), под огнем оказались позиции джихадистов на окраине населенного пункта Халса, откуда, предположительно, были выпущены снаряды. Кроме того, боевые вылеты в регионе осуществили сирийские ВВС. Авиаудары военных самолетов ВВС САР пришлись точно по расположениям боевиков.

Провинция Даръа

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что в провинции Даръа, территории которой были полностью освобождены от оккупации исламистов вооруженной оппозиции и «Исламского государства» в ходе военной операции «Базальт», была обнаружена общая могила, в которой был погребен 51 солдат Сирийской арабской армии (САА). По предварительным данным, военнослужащие САА были убиты во время столкновений в районе города Даиль в марте 2013 года. Правительственные войска намереваются активизировать усилия по поиску погибших военнослужащих, поскольку на данный момент многие из них числятся пропавшими без вести.

Между тем Twitter-канал (WithinSyriaBlog) передает что отряды спецподразделения САА «Тигры» приступили к спецоперации по зачистке района Аль-Ляджат в восточной части провинции. По данным разведки, здесь все еще могут находиться боевики, укрывшиеся в пустынных районах во время боевых действий. Напомним, плато Аль-Ляджат перешло под контроль правительственных сил еще в конце июня.

Провинция Идлиб

Вооруженные стычки между правительственной армией и силами незаконных вооруженных формирований в Хаме затронули территорию Идлиба. Как передает новостной портал Halab Today TV, артиллерия САА открыла огонь по военным объектам боевиков террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе населенного пункта Аль-Хабит, расположенного на юге провинции. Напомним, несмотря на то, что территория Идлиба входит в входит в одноименную зону деэскалации, на «Джебхат Ан-Нусру», стоящую во главе «Тахрир Аш-Шам», режим прекращения огня не распространяется.

Тем временем обновились данные о количестве пострадавших при взрыве заминированного автомобиля в городе Идлиб. По сведениям Twitter-канала (Newsfirst14), ранения получили как минимум 26 мирных жителей и членов формирования «Тахрир Аш-Шам». Напомним, в результате теракта также погиб ребенок. Ни одна из террористических группировок все еще не взяла на себя ответственность за организацию взрыва.

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии**** (SDF) приступили к возведению новых укреплений на окраине города Тель-Абьяд, расположенного у сирийско-турецкой границы в северной части провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (soheb9933), курдские отряды роют траншеи и подземные тоннели. Напомним, время от времени в пограничных районах отмечаются перестрелки между силами SDF и войсками Турции. Как сообщалось ранее, Анкара опасается военного присутствия курдов у своих границ, поскольку связывает большинство курдских формирований с деятельностью группировки Рабочая пария Курдистана (РПК), на которой лежит ответственность за проведение множества терактов в Турецкой Республике.

Ирак

Подразделения иракской армии продолжают проводить спецоперации, направленные на ликвидацию подпольных групп «Исламского государства», одновременно в нескольких регионах страны. Вслед за уничтожением «спящей ячейки» ИГ1 в провинции Ниневия, иракские вооруженные силы нейтрализовали 15 террористов в Салах Эд-Дине к югу от города Самарра. При этом поддержку пехотным войскам вооруженных сил Ирака оказали иракские ВВС, передает Twitter-канал (teamsmediawar_1). Напомним, о полном уничтожении «Исламского государства» в Ираке премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявил в конце прошлого года, однако вылазки боевиков ИГ отмечаются до сих пор.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)