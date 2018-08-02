Сестрам Хачатурян, убившим своего отца, избрали меру пресечения. ФАН-ТВ

Сегодня в Останкинском районном суде Москвы избиралась мера пресечения для сестер-погодок Ангелины, Марии и Крестины, которые убили своего отца. Убийство произошло 27 июля. На фотографиях с места преступления видно, что лестничная площадка и лифтовой пол залиты кровью, след тянется из квартиры убитого. Также в крови кнопка вызова лифта, а рядом с телом мужчины валяется большой кухонный нож. Дочери тоже попали в кадр — они сидят на полу.

Девушек задержали, они признались в убийстве. Свой поступок три сестры объяснили «неприязненными отношениями» с отцом, который долгое время причинял им «моральные страдания». Свою жизнь в семье сестры называли адом. К истории подключилась прокуратура. Надзорные органы начали проверку в отношении органов опеки и попечительства Алтуфьевского района. Убийство можно было предотвратить. Так считают многие, знакомые с ситуацией в семье Хачатурян. Как работали социальные службы и полиция? И почему не приняли мер, если знали о надвигающемся конфликте? Эти вопросы, похоже, теперь волнуют, в том числе, и следователей.

В пользу версии следствия говорит и информация, появившаяся в СМИ: якобы с банковских счетов убитого Михаила Хачатуряна пропали все деньги. По словам друга семьи Хачатурян Брюса Хлебникова, Михаил полностью доверял своим дочерям. Вполне возможно, что сестры имели доступ к банковским картам отца и знали PIN-коды. Но ведь сами девушки — в изоляторе. Кто тогда мог снять деньги? На это тоже есть простое объяснение: Аурелия Дундук — бывшая супруга Михаила – оказывается, очень тесно общалась с дочерьми даже после того, как ушла из семьи.

«Девочки потеряны, запуганы, есть давление, следователь при мне несколько раз пытался провоцировать, пытался поссорить ее с защитой», — говорит об Ангелине Алексей Пашин, адвокат.

«Мне, как специалисту, очевидно, что здесь необходимо рассматривать вопрос длительного аффекта, длительной психотравмирующей ситуации со стороны покойного. Его противоправное поведение установлено следствием, поэтому нам доказывать лишь влияние этого поведения на случившееся, устанавливать причинно-следственную связь», — объясняет Ярослав Пакулин, адвокат.

«Нам не удалось добиться домашнего ареста, но это — технический момент, мы его обжалуем, главное, это, конечно, донести до суда, до общественности, значимые обстоятельства этого дела, как сказали мои коллеги, это — трагедия, убийство отца не может быть расценено иначе, как трагедия, но к ней привела другая трагедия, трагедия безразличия и безвыходности», — говорит Темерлан Жилов, адвокат.

Останкинский суд арестовал среднюю из сестер Хачатурян — Ангелину — на два месяца. Следующим будут рассматривать вопрос об аресте Крестины, старшей.