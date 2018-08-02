МИД Венгрии считает, что Украина сама виновата в проблемах со вступлением в ЕС и НАТО

Будапешт, 2 августа. В министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что Украина сама создает проблемы, которые препятствуют ее вступлению в Евросоюз и НАТО. Об этом заявил официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины присоединиться к Евросоюзу или НАТО. Премьер также отметил, что вступление Украины в ЕС и НАТО является неосуществимой задачей, так как в стране высокий уровень коррупции. Позднее МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу в связи с заявлениями Орбана и другими «недружественными шагами» венгерской стороны в отношении Киева.

Менцер отметил, что в своем заявлении Орбан говорил не о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО, а о фактическом положении дел. Он также добавил, что Венгрия в отношениях с Украиной продолжает применять «справедливый подход», несмотря на «откровенные атаки Киева на венгерскую диаспору».

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией ухудшились после принятия Верховной радой скандального закона об образовании, который запрещает преподавание в школах на любом языке, кроме украинского. Власти Венгрии выступили с резкой критикой украинского закона об образовании, а также пообещали оказывать давление на Украину до тех пор, пока Киев не внесет поправки в скандальный закон.