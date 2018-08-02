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Посол Украины рассказал о планах Порошенко поучаствовать в Генассамблее ООН
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    Посол Украины рассказал о планах Порошенко поучаствовать в Генассамблее ООН

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    Посол Украины рассказал о планах Порошенко поучаствовать в Генассамблее ООН

    Киев, 2 августа. Президент Украины Петр Порошенко может принять участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил посол государства в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

    В интервью украинскому изданию «Укринформ» политик рассказал о планах властей государства на участие в международных событиях.

    «Мы будем использовать все возможности, чтобы обеспечить постоянную динамику двусторонних встреч на высшем и высоком уровнях», — отметил дипломат.

    Напомним, 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнет свою работу 18 сентября текущего года. Председателем сессии избрана министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсе. Первый крупный форум в формате Генассамблеи пройдет 24 сентября в виде пленарной встречи высокого уровня. На следующий день стартуют ежегодные общие прения с участием глав государств, правительств и министерств стран-членов ООН.

    Ранее стало известно, что посетить мероприятие планирует и президент Молдавии Игорь Додон.

    Автор: Екатерина Кухарева
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