Корреспонденты ФАН отправляются в ЦАР

В связи с повышенным вниманием мировых и российских СМИ к Центральноафриканской Республике, а также по причине того, что достоверной информации о происходящем сейчас на территории страны практически нет, Федеральное агентство новостей (ФАН) формирует съемочную группу для отправки в ЦАР. Планируемые даты отправления группы - с 8 по 11 августа.

В команду военного репортера Кирилла Романовского требуются три человека:

— оператор;

— переводчик (с французского, базовое знание арабского будет преимуществом);

— стрингер, который умеет писать и снимать.

В задачи съемочной группы будет входить как изучение общей обстановки, сложившейся в Центральноафриканской Республике, так и выявление сложностей, с которыми репортер может столкнуться в этой стране.

Вся работа съемочной группы будет согласована с Министерством иностранных дел Российской Федерации, а также с необходимыми государственными органами ЦАР. Мы планируем проехать по всей стране или, по крайней мере, по тем районам, в которые можно попасть, чтобы разобраться не только в политической, но и в этнографической ситуации.

Свои заявки присылайте на электронную почту info@riafan.ru с приложением своего резюме.