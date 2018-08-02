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Корреспонденты ФАН отправляются в ЦАР
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    Корреспонденты ФАН отправляются в ЦАР

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    Корреспонденты ФАН отправляются в ЦАР

    В связи с повышенным вниманием мировых и российских СМИ к Центральноафриканской Республике, а также по причине того, что достоверной информации о происходящем сейчас на территории страны практически нет, Федеральное агентство новостей (ФАН) формирует съемочную группу для отправки в ЦАР. Планируемые даты отправления группы - с 8 по 11 августа.
    В команду военного репортера Кирилла Романовского требуются три человека:
    — оператор;
    — переводчик (с французского, базовое знание арабского будет преимуществом);
    — стрингер, который умеет писать и снимать.
    В задачи съемочной группы будет входить как изучение общей обстановки, сложившейся в Центральноафриканской Республике, так и выявление сложностей, с которыми репортер может столкнуться в этой стране.
    Вся работа съемочной группы будет согласована с Министерством иностранных дел Российской Федерации, а также с необходимыми государственными органами ЦАР. Мы планируем проехать по всей стране или, по крайней мере, по тем районам, в которые можно попасть, чтобы разобраться не только в политической, но и в этнографической ситуации.
    Свои заявки присылайте на электронную почту info@riafan.ru с приложением своего резюме.

    Автор: редакция ФАН
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