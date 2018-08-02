Telegram-каналы отказали Ходорковскому, предлагавшему деньги за посты в его поддержку

Москва, 2 августа. Экс-глава ЮКОС Михаил Ходорковский пытался купить владельцев популярных telegram-каналов, чтобы избавиться от негатива после гибели работавших на него российских журналистов в Центральноафриканской республике, заявил автор канала «Каракульный».

Ходорковский ранее признал, что убитые в ЦАР российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль работали за рубежом над его проектом. Однако виновным в смерти россиян он себя, вероятно, не считает.

Чтобы избавиться от негатива со стороны общественности, он решил купить ряд блогеров в Telegram, чтобы размещать удобную ему версию трагических событий. Через сотрудников «Открытой России» он разослал соответствующие предложения.

«Он действительно пытался приобрести серии постов-репостов в ряде телеграм-каналов, чтобы они представляли его позицию, его взгляд на вещи, — подтвердил «Каракульный». — Речь шла не о блокировке негатива, речь шла о том, чтобы у него была возможность распространять свою точку зрения, необходимую ему».

Однако план потерпел фиаско: администрации ряда крупных telegram-каналов отклонили его предложение. Стоит отметить, что до обсуждения суммы сделки даже не доходило.

«Почему? Потому что у авторов телеграм-каналов, к которым обращались сотрудники фонда «Открытая Россия», есть гражданская позиция, отличная от той, которую представляют сотрудники фонда «Открытая Россия», которая препятствует по морально-этическому принципу вести какое-либо сотрудничество со структурами Михаила Борисовича Ходорковского», — приводит комментарий «Каракульного» telegram-канал RT.

В социальных сетях после новости о гибели журналистов в ЦАР обрушились с критикой на Ходорковского. Россияне убеждены, что именно он виновен в смерти работников СМИ. К мнению простых граждан присоединились и российские журналисты. Так, Максим Кононенко убежден, что его коллеги погибли «из-за денег Ходорковского». А Павел Пряников подчеркивает, что он их направил «на верную смерть».

С легкой руки Ходорковского журналисты находились в ЦАР полулегально и без всякой охраны. Стоит при этом отметить, что не Ходорковский, а неизвестный частный спонсор оплатил возвращение на родину тел погибших.