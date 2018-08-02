 За ВДВ! Петербург отметил профессиональный воинский праздник "голубых беретов". ФАН-ТВ

В Петербурге отпраздновали День воздушно-десантных войск. Это 88-я годовщина их создания. Для «голубых беретов» подготовили развлекательную программу, которая длилась с раннего утра до позднего вечера.

В 10:00 на Серафимовском кладбище состоялся торжественный митинг, где память погибших почтили минутой молчания. Прозвучал гимн РФ и заупокойная лития по погибшим воинам. В конце мероприятия присутствующие возложили цветы и венки на могилы десантников.

«Действительно, самое большое количество героев России, Советского Союза, именно в десантных войсках. Потому что это — самое крепкое братство, которое всегда помогает, поддерживает. И именно сегодня мы отдаем ему дань уважения и поддерживаем», — рассказывает десантник Дмитрий Кабацкий.

«Всем счастья, любви, красивого чистого неба, что можно еще пожелать десантнику? Чтоб навыки его не пригодились никогда в жизни. За ВДВ! — поздравил всех сослуживцев десантник Николай Видемник.

Ровно в полдень сразу после выстрела пушки на Петропавловской крепости началось шествие. Колонной военные прошли от Дворцовой площади до Марсова поля. Десантники шли по Миллионной улице с флагами и кричали: «За ВДВ!».

«Это такой особый день у нас сегодня, как говорится, лучше нового года. Мы встречаем его всей семьей, мой родной, маленький. Мы уже три года подряд с ним каждый год ходим, он привыкает к этому, ему это очень нравится, он офигевает», — радуется празднику вместе со своим сыном десантник Сергей Осипов.

«Каждый прыжок страшен, потому что все равно это — риск, адреналин, каждый прыжок страшен, но, тем не менее, когда открывается парашют, и когда ты летишь над полями, над лесами, адреналин зашкаливает, и ты ощущаешь себя не просто человеком, а приземляешься и говоришь: «Еще раз хочу!» — вспоминают о службе в войсках десантники Артем Сысоев и Евгений Ковалев.

Завершился праздник в парке 300-летия спортивным праздником и концертом. Показательные выступления прошли у сборной команды Западного военного округа Санкт-Петербурга: с высоты 1500 метров парашютисты выполняли прыжки. Сами же виновники торжества могли посостязаться в армрестлинге, силовых упражнениях и борьбе.