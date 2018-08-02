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За ВДВ! Петербург отметил профессиональный воинский праздник «голубых беретов». ФАН-ТВ
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    За ВДВ! Петербург отметил профессиональный воинский праздник «голубых беретов». ФАН-ТВ

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    В Петербурге отпраздновали День воздушно-десантных войск. Это 88-я годовщина их создания. Для «голубых беретов» подготовили развлекательную программу, которая длилась с раннего утра до позднего вечера.

    В 10:00 на Серафимовском кладбище состоялся торжественный митинг, где память погибших почтили минутой молчания. Прозвучал гимн РФ и заупокойная лития по погибшим воинам. В конце мероприятия присутствующие возложили цветы и венки на могилы десантников.

    «Действительно,  самое большое количество героев России, Советского Союза, именно в десантных войсках. Потому что это — самое крепкое братство, которое всегда помогает, поддерживает. И именно сегодня мы отдаем ему дань уважения и поддерживаем», — рассказывает десантник Дмитрий Кабацкий.

    За ВДВ! Петербург отметил профессиональный воинский праздник "голубых беретов". ФАН-ТВ

    «Всем счастья, любви, красивого чистого неба, что можно еще пожелать десантнику? Чтоб навыки его не пригодились никогда в жизни. За ВДВ! — поздравил всех сослуживцев десантник Николай Видемник.

    Ровно в полдень сразу после выстрела пушки на Петропавловской крепости началось шествие. Колонной  военные прошли от Дворцовой площади до Марсова поля. Десантники шли по Миллионной улице с флагами и кричали: «За ВДВ!».

    «Это такой особый день у нас сегодня, как говорится, лучше нового года. Мы встречаем его всей семьей, мой родной, маленький. Мы уже три года подряд с ним каждый год ходим, он привыкает к этому, ему это очень нравится, он офигевает», — радуется празднику вместе со своим сыном десантник Сергей Осипов.

     За ВДВ! Петербург отметил профессиональный воинский праздник "голубых беретов". ФАН-ТВ

    «Каждый прыжок страшен, потому что все равно это — риск, адреналин, каждый прыжок страшен, но, тем не менее, когда открывается парашют, и когда ты летишь над полями, над лесами, адреналин зашкаливает, и ты ощущаешь себя не просто человеком, а приземляешься и говоришь: «Еще раз хочу!» — вспоминают о службе в войсках десантники Артем Сысоев и Евгений Ковалев.

    Завершился праздник в парке 300-летия спортивным праздником и концертом. Показательные выступления прошли у сборной команды Западного военного округа Санкт-Петербурга: с высоты 1500 метров парашютисты выполняли прыжки. Сами же виновники торжества могли посостязаться в армрестлинге, силовых упражнениях и борьбе.

    За ВДВ! Петербург отметил профессиональный воинский праздник "голубых беретов". ФАН-ТВ

     

    Автор: Оксана Стяжкина; Евгений Рудаков
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